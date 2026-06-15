Свердловская область вошла в топ-5 экономического рейтинга регионов

В департаменте подчеркнули, что свердловский регион демонстрирует устойчивость экономики, высокую деловую активность и сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны. Область является одной из ведущих в стране по объемам промышленного производства, развитию малого и среднего бизнеса, а также инвестициям в основной капитал.