Свердловская область вошла в топ-5 экономического рейтинга регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свердловская область стала единственным регионом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Свердловская область стала единственным регионом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года, подготовленного РИА Новости, отметил губернатор Денис Паслер, сообщает департамент информационной политики региона.
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"Свердловская область стала единственным субъектом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку рейтинга социально-экономического положения. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов", - цитирует департамент слова Паслера.
В департаменте подчеркнули, что свердловский регион демонстрирует устойчивость экономики, высокую деловую активность и сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны. Область является одной из ведущих в стране по объемам промышленного производства, развитию малого и среднего бизнеса, а также инвестициям в основной капитал.
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"В регионе реализуются крупные проекты в промышленности, транспортной инфраструктуре, здравоохранении, образовании и социальной сфере, направленные на повышение качества жизни жителей и укрепление экономического потенциала Среднего Урала", - заключили в департаменте.
Ежегодный рейтинг социально-экономического положения построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей официальной статистики, характеризующих экономическое положение регионов. По итогам 2024 года Свердловская область занимала шестую позицию.