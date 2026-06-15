Полиция начала проверку после травмирования ребенка в детсаду в Энгельсе

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция в Энгельсе проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду.

По сообщению руководителя общественной организации, ребенку прищемили дверью руку, что привело к серьезной травме пальца.

САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду в Энгельсе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Саратовской области.

"В энгельсский отдел полиции обратилась гражданка с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников детского сада, в котором находился ребенок. В настоящее время мы проводим проверку", - рассказали агентству в ГУМВД.

В свою очередь руководитель саратовской общественной организации "Комитет многодетных матерей" Ирина Алешина в своем Telegram-канале сообщила, что к ней обратилась мама ребенка, который пострадал в детском саду.

« "Малышу прищемили дверью руку так сильно, что произошла практически ампутация дистальной фаланги пальца (со слов мамы)", - написала Алешина.