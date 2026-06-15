Полиция начала проверку после травмирования ребенка в детсаду в Энгельсе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция в Энгельсе проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду.
- По сообщению руководителя общественной организации, ребенку прищемили дверью руку, что привело к серьезной травме пальца.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду в Энгельсе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Саратовской области.
"В энгельсский отдел полиции обратилась гражданка с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников детского сада, в котором находился ребенок. В настоящее время мы проводим проверку", - рассказали агентству в ГУМВД.
В свою очередь руководитель саратовской общественной организации "Комитет многодетных матерей" Ирина Алешина в своем Telegram-канале сообщила, что к ней обратилась мама ребенка, который пострадал в детском саду.
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"Малышу прищемили дверью руку так сильно, что произошла практически ампутация дистальной фаланги пальца (со слов мамы)", - написала Алешина.
В министерстве здравоохранения Саратовской области РИА Новости сообщили, что ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь в одном из лечебных учреждений города. Ситуация находится на контроле главного врача медицинской организации, добавили в минздраве.