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Полиция начала проверку после травмирования ребенка в детсаду в Энгельсе - РИА Новости, 15.06.2026
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17:55 15.06.2026 (обновлено: 18:06 15.06.2026)
Полиция начала проверку после травмирования ребенка в детсаду в Энгельсе

Полиция выясняет, как в Энгельсе ребенок в детсаду едва не лишился пальца

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция в Энгельсе проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду.
  • По сообщению руководителя общественной организации, ребенку прищемили дверью руку, что привело к серьезной травме пальца.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка в детском саду в Энгельсе, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Саратовской области.
"В энгельсский отдел полиции обратилась гражданка с заявлением о привлечении к ответственности сотрудников детского сада, в котором находился ребенок. В настоящее время мы проводим проверку", - рассказали агентству в ГУМВД.
В свою очередь руководитель саратовской общественной организации "Комитет многодетных матерей" Ирина Алешина в своем Telegram-канале сообщила, что к ней обратилась мама ребенка, который пострадал в детском саду.
«
"Малышу прищемили дверью руку так сильно, что произошла практически ампутация дистальной фаланги пальца (со слов мамы)", - написала Алешина.
В министерстве здравоохранения Саратовской области РИА Новости сообщили, что ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь в одном из лечебных учреждений города. Ситуация находится на контроле главного врача медицинской организации, добавили в минздраве.
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