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В США сделали внезапное заявление после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 15.06.2026
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08:28 15.06.2026 (обновлено: 10:00 15.06.2026)
В США сделали внезапное заявление после разговора Путина и Трампа

Эпископос: США нужно скорее завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос считает, что в интересах Вашингтона как можно скорее завершить конфликт на Украине.
  • По его мнению, США заинтересованы в урегулировании конфликта, которое будет способствовать реализации их стратегических интересов, а не в "замороженном" перемирии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, состоявшийся накануне.
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"В интересах США сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, способствующим реализации <…> стратегических интересов США, а не допустить, чтобы через год она зашла в тупик и превратилась в "замороженное" перемирие по корейскому образцу", — говорится в публикации.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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