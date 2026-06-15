В США сделали внезапное заявление после разговора Путина и Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос считает, что в интересах Вашингтона как можно скорее завершить конфликт на Украине.
- По его мнению, США заинтересованы в урегулировании конфликта, которое будет способствовать реализации их стратегических интересов, а не в "замороженном" перемирии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, состоявшийся накануне.
"В интересах США сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, способствующим реализации <…> стратегических интересов США, а не допустить, чтобы через год она зашла в тупик и превратилась в "замороженное" перемирие по корейскому образцу", — говорится в публикации.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.