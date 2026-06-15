В Москве осудили афериста, похитившего колье за 9,4 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина похитил колье из платины с бриллиантами стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей, используя муляж пачки денег и недействительный паспорт.
- Подсудимый был признан виновным в хищении мошенническим путем и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
- Задержание произошло при попытке продать колье через ломбард.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии мужчину, который с муляжом пачки денег и недействительным паспортом похитил колье из платины с бриллиантами за 9,4 миллиона рублей, сообщает прокуратура столицы.
В середине мая в надзорном ведомстве рассказали, что 47-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже колье из платины с бриллиантами известного бренда за 200 тысяч долларов. Он, используя муляж пачки денег и недействительный паспорт, ввел в заблуждение потерпевшую и похитил колье стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей. Его задержали при попытке продать колье через ломбард.
"Мужчина приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Подсудимый был признан виновным в хищении мошенническим путем дорогостоящего украшения. Его взяли под стражу в зале суда.