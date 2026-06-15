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В Москве осудили афериста, похитившего колье за 9,4 миллиона рублей - РИА Новости, 15.06.2026
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20:00 15.06.2026
В Москве осудили афериста, похитившего колье за 9,4 миллиона рублей

Прокуратура: суд в Москве дал 2,5 года аферисту, укравшему колье за 9,4 млн руб

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина похитил колье из платины с бриллиантами стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей, используя муляж пачки денег и недействительный паспорт.
  • Подсудимый был признан виновным в хищении мошенническим путем и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.
  • Задержание произошло при попытке продать колье через ломбард.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии мужчину, который с муляжом пачки денег и недействительным паспортом похитил колье из платины с бриллиантами за 9,4 миллиона рублей, сообщает прокуратура столицы.
В середине мая в надзорном ведомстве рассказали, что 47-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже колье из платины с бриллиантами известного бренда за 200 тысяч долларов. Он, используя муляж пачки денег и недействительный паспорт, ввел в заблуждение потерпевшую и похитил колье стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей. Его задержали при попытке продать колье через ломбард.
"Мужчина приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Подсудимый был признан виновным в хищении мошенническим путем дорогостоящего украшения. Его взяли под стражу в зале суда.
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