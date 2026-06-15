МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал граждан стран Прибалтики помнить, что Лондон ненавидел их предков, вообще не считая за людей, и что такое отношение со стороны британцев не поменялось и по сей день.