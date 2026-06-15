Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Патрушев призвал граждан стран Прибалтики помнить о негативном отношении британцев к их предкам.
- Он отметил, что власти Литвы не представляют национальные интересы, а его друзья в Прибалтике считают страну превращающейся в колонию Брюсселя.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал граждан стран Прибалтики помнить, что Лондон ненавидел их предков, вообще не считая за людей, и что такое отношение со стороны британцев не поменялось и по сей день.
"Это тоже подмечают мои друзья в Прибалтике. И я всегда призываю простых прибалтов: ребята, изучайте историю. Европейцы, и в первую очередь англичане, — родоначальники расизма, первые расисты там упражнялись в ненависти к жителям Прибалтики, которых за людей вообще не считали. Думаете, что-то поменялось? Никогда не станет выпускник британского Итона считать за равного эстонца или латыша", - резюмировал Патрушев.
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