Доля переработки отходов в Приамурье достигнет 56 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Доля переработки твердых коммунальных отходов в Амурской области увеличится до 56% после модернизации мусороперерабатывающих предприятий.

В Благовещенске продолжается модернизация завода «БлагЭко», после запуска новых линий его мощность вырастет на 100 тысяч тонн в год.

В регионе обновляют контейнерные площадки и парк спецтехники в рамках мусорной реформы.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Доля переработки твёрдых коммунальных отходов в Амурской области увеличится до 56% после модернизации мусороперерабатывающих предприятий, сообщили в правительстве региона.

Василия Орлова. "За последний год в Приамурье на 6% увеличилась доля переработки отходов. Видим положительную динамику, однако впереди ещё много работы. Модернизация завода "БлагЭко" — один из важных элементов "мусорной реформы". Нам необходимо увеличить его мощность более чем в три раза — с 40 до 140 тысяч тонн в год", – приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области

Глава региона озвучил эти данные на рабочем совещании по реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

Свободном начали проектировать новый мусоросортировочный комплекс мощностью до 50 тысяч тонн отходов в год. Проектно-сметную документацию подрядчик должен подготовить до конца 2026 года.

Одновременно в Благовещенске продолжается модернизация завода "БлагЭко". Подрядчик уже монтирует оборудование, доставленное на предприятие. На обновление второй очереди из областного бюджета выделили 89 миллионов рублей. После запуска новых линий мощность завода вырастет на 100 тысяч тонн в год.

В рамках мусорной реформы в населённых пунктах региона обновляют контейнерные площадки по единому стилю. С января по апрель 2026 года в области установили 35 новых площадок и 442 контейнера, в мае закупили ещё 60. Это более 65% от годового плана по приобретению 765 контейнеров.