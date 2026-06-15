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Путин пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и счастья - РИА Новости, 15.06.2026
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10:40 15.06.2026 (обновлено: 10:49 15.06.2026)
Путин пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и счастья

Путин пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и успехов в госдеятельности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.
  • Он пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Си Цзиньпину с днем рождения пожелал ему доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравлении.
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