Путин пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и счастья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.
- Он пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Си Цзиньпину с днем рождения пожелал ему доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравлении.