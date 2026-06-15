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В Самаре обрушились перекрытия в пятиэтажке, загоревшейся после взрыва газа - РИА Новости, 15.06.2026
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10:02 15.06.2026 (обновлено: 10:03 15.06.2026)
В Самаре обрушились перекрытия в пятиэтажке, загоревшейся после взрыва газа

В Самаре обрушились перекрытия в горевшей после взрыва бытового газа пятиэтажке

© Фото : соцсетиПожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : соцсети
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятиэтажном доме в Самаре произошло обрушение межэтажных перекрытий в результате пожара.
  • Причиной возгорания стал, предварительно, взрыв бытового газа, пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
  • Два человека погибли, 12 пострадали, повреждено 24 квартиры.
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Обрушение межэтажных перекрытий произошло в пятиэтажном доме в Самаре в результате пожара, сообщает пресс-служба ведомства.
В воскресенье в ГУМЧС сообщили, что на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание на первом этаже с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП стал, предварительно, взрыв бытового газа. Два человека погибли, 12 пострадали. Повреждено 24 квартиры.
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"Работы по ликвидации происшествия были приостановлены в связи с угрозой обрушения конструкций здания. В 8.00 (7.00 мск – ред.) 15 июня работы возобновлены", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в огне на площади 300 квадратных метров оказались квартиры со второго по четвертый этажи первого подъезда. Также произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами. В результате пожара погибла женщина 1975 года рождения, возраст второго погибшего уточняется.
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