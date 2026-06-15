Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре увеличилось до двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух.
- Причиной возгорания стал, по предварительным данным, взрыв бытового газа.
САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух, сообщил Следственный комитет.
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"В результате пожара погибли два человека", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Ранее было известно об одном погибшем и 12 пострадавших.
Пожар на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда начался накануне вечером, огонь перекинулся на верхние этажи. Всего повреждено 24 квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.
Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы.