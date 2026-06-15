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Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре увеличилось до двух человек - РИА Новости, 15.06.2026
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08:26 15.06.2026 (обновлено: 09:17 15.06.2026)
Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре увеличилось до двух человек

Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух человек

© МЧС Самарской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© МЧС Самарской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух.
  • Причиной возгорания стал, по предварительным данным, взрыв бытового газа.
САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух, сообщил Следственный комитет.
«

"В результате пожара погибли два человека", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Ранее было известно об одном погибшем и 12 пострадавших.
Пожар на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда начался накануне вечером, огонь перекинулся на верхние этажи. Всего повреждено 24 квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.
Региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Вчера, 21:43
 
ПроисшествияСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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