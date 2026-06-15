Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026

Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре увеличилось до двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух.

Причиной возгорания стал, по предварительным данным, взрыв бытового газа.

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух, сообщил Следственный комитет.

« "В результате пожара погибли два человека", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Ранее было известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

Пожар на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда начался накануне вечером, огонь перекинулся на верхние этажи. Всего повреждено 24 квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.