Краткий пересказ от РИА ИИ Нидерланды планируют в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта.

Сценарий предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».

В российском посольстве заявили, что антироссийские инициативы властей Нидерландов приобретают все более гротескные формы.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нидерланды тестируют сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией, градус абсурда антироссийских инициатив дошел до немыслимого уровня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

"Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры "вдали от линии боевого соприкосновения", - сообщили в российском посольстве.

Там отметили, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.

"Нескончаемые антироссийские инициативы властей королевства, которые с каждым днем приобретают все более гротескные формы, создают впечатление, что терпение Москвы испытывается намеренно, а градус абсурда доводится до совершенно немыслимого уровня", - заявил собеседник агентства.

Дипмиссия напомнила, что Россия исторически обладает опытом освобождения лагерей в Европе и спасения их узников от зверств нацистских приспешников.

"Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем "горячим головам" следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся", - добавили в российском посольстве в Гааге