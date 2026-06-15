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Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных, сообщили в посольстве - РИА Новости, 15.06.2026
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16:31 15.06.2026
Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных, сообщили в посольстве

Посольство России: Гаага тестирует размещение лагеря для военнопленных из России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды планируют в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта.
  • Сценарий предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».
  • В российском посольстве заявили, что антироссийские инициативы властей Нидерландов приобретают все более гротескные формы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нидерланды тестируют сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией, градус абсурда антироссийских инициатив дошел до немыслимого уровня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
"Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры "вдали от линии боевого соприкосновения", - сообщили в российском посольстве.
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Там отметили, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.
"Нескончаемые антироссийские инициативы властей королевства, которые с каждым днем приобретают все более гротескные формы, создают впечатление, что терпение Москвы испытывается намеренно, а градус абсурда доводится до совершенно немыслимого уровня", - заявил собеседник агентства.
Дипмиссия напомнила, что Россия исторически обладает опытом освобождения лагерей в Европе и спасения их узников от зверств нацистских приспешников.
"Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем "горячим головам" следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся", - добавили в российском посольстве в Гааге.
По данным газеты Algemeen Dagblad, армия Нидерландов проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта лагеря, рассчитанного в случае крупного конфликта на размещение до 2000 захваченных российских военнопленных.
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