Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерланды планируют в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта.
- Сценарий предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».
- В российском посольстве заявили, что антироссийские инициативы властей Нидерландов приобретают все более гротескные формы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нидерланды тестируют сценарий размещения лагеря для российских военнопленных на случай конфликта с Россией, градус абсурда антироссийских инициатив дошел до немыслимого уровня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
"Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры "вдали от линии боевого соприкосновения", - сообщили в российском посольстве.
Там отметили, что подобные кощунства становятся в Нидерландах повседневной рутиной.
"Нескончаемые антироссийские инициативы властей королевства, которые с каждым днем приобретают все более гротескные формы, создают впечатление, что терпение Москвы испытывается намеренно, а градус абсурда доводится до совершенно немыслимого уровня", - заявил собеседник агентства.
"Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем "горячим головам" следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся", - добавили в российском посольстве в Гааге.
По данным газеты Algemeen Dagblad, армия Нидерландов проводит на этой неделе в Марнехёйзене масштабные испытания нового проекта лагеря, рассчитанного в случае крупного конфликта на размещение до 2000 захваченных российских военнопленных.