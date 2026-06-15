Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Макрону новыми пошлинами - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 15.06.2026 (обновлено: 08:41 15.06.2026)
Трамп пригрозил Макрону новыми пошлинами

Трамп пригрозил ввести пошлины в 100% на французские вина и шампанское

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 100% на все французские вина и шампанское.
  • Причиной угрозы стали планы Франции ввести цифровой налог в 3% на технологические компании из Соединенных Штатов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов.
Как заявил Трамп в интервью газете New York Post, он потребовал от Макрона отменить налог на технологические компании в 3%, в противном случае Франция может столкнуться с разрушительными пошлинами на американском рынке.
«
"Я попросил его (Макрона - ред.) не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции", - сказал Трамп.
По словам американского лидера, все, что Макрону нужно сделать, "это отменить налог с продаж, и тогда на него не будет оказываться такое давление".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Действительно великий: Трамп расчистил себе место в истории
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала