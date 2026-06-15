"Мираторг" пообещал помочь семьям погибших сотрудников в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания "Мираторг" пообещала оказать семьям погибших в Брянской области механизаторов необходимую помощь и поддержку.
БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Компания "Мираторг" пообещала оказать помощь и поддержку семьям погибших от атаки БЛЛА в Брянской области механизаторов.
"Компания "Мираторг" с глубоким прискорбием сообщает о трагическом инциденте на ферме в Почепском районе… При проведении полевых работ в результате взрыва беспилотного летательного аппарата погибли три механизатора… Компания окажет семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку", - говорится в Telegram-канале пресс-службы компании.
В "Мираторге" выразили соболезнования родным и близким погибших.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили с помощью БПЛА самолетного типа по полю АПХ "Мираторг" вблизи поселка Селище Почепского района, в результате чего погибли три механизатора.
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