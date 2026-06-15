Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша не передаст Украине оставшиеся истребители МиГ-29, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов.
- В польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов, заявил министр национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RadioZet.
"Мы не передали Украине МиГов. Предыдущее правительство PiS передало истребители, и этот вопрос был публично поднят. Однако нынешнее правительство не передало МиГи Украине", - сказал Томчик.
"Настало время": в Польше выдвинули требования к Украине
12 июня, 07:23
Он отметил, что Варшава ожидает передачи украинских технологий дронов.
«
"Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это дело будет закончено, то дело истребителей закончится успешно", - сказал замминистра.
По последним данным, в польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.