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Польша поставила Украине ультиматум в вопросе передачи МиГ-29 - РИА Новости, 15.06.2026
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16:56 15.06.2026 (обновлено: 17:15 15.06.2026)
Польша поставила Украине ультиматум в вопросе передачи МиГ-29

Томчик: Польша не передаст Украине МиГ-29, пока не получит технологии дронов

CC BY-SA 2.0 / Rob Schleiffert / MiG-29UBS SlovakiaИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Rob Schleiffert / MiG-29UBS Slovakia
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша не передаст Украине оставшиеся истребители МиГ-29, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов.
  • В польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов, заявил министр национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RadioZet.
"Мы не передали Украине МиГов. Предыдущее правительство PiS передало истребители, и этот вопрос был публично поднят. Однако нынешнее правительство не передало МиГи Украине", - сказал Томчик.
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Он отметил, что Варшава ожидает передачи украинских технологий дронов.
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"Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если это дело будет закончено, то дело истребителей закончится успешно", - сказал замминистра.
По последним данным, в польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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