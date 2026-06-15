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Премьер Пакистана назвал дату подписания сделки между США и Ираном - РИА Новости, 15.06.2026
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00:34 15.06.2026
Премьер Пакистана назвал дату подписания сделки между США и Ираном

Шариф: сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии.
  • Об этом он написал он в соцсети X.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии.
"Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии", - написал он в соцсети X.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
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