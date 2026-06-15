Премьер Пакистана назвал дату подписания сделки между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии.
- Об этом он написал он в соцсети X.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между США и Ираном будет подписана 19 июня в Швейцарии.
"Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии", - написал он в соцсети X.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
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25 апреля, 21:15