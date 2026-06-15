Каким будет июнь в 2026 году: прогноз погоды по регионам России

Каким будет июнь в 2026 году

Каким будет июнь в 2026 году

Лето 2026 года для многих регионов России обещает стать достаточно жарким, а июнь запомнится заметными погодными контрастами. Столбик термометра нередко будет пересекать отметку в +30 °C, а дожди и сильные грозы во многих регионах станут привычным явлением. Прогноз на июнь 2026 года для всех регионов России по температуре и осадкам — в материале РИА Новости.

Каким будет июнь 2026 года в России

На большей части страны, даже по предварительной информации Гидрометцентра России, средняя температура в первый месяц лета обещала быть больше климатической нормы как минимум на 1 градус. Более поздние прогнозы, а также текущие метеосводки свидетельствуют о том, что на территории ряда регионов страны уже в первый месяц лета наблюдается аномальная жара: температура и впредь может подниматься выше отметки в +30 °C, пусть и на несколько дней.

В некоторых областях (например, на территории европейской части России) температура уже в первой половине июня на 3-8 градусов обогнала климатическую норму. Сильная жара нередко сопровождается ливнями и грозами, а во второй половине месяца, когда на западных районах скажется влияние прохладных воздушных масс с Атлантики, также прогнозируются не только кратковременные дожди и грозы, но и ливни, град, сильный ветер.

По состоянию на 15 июня во многих регионах сохраняется высокая (и даже чрезвычайно высокая) пожарная опасность.

Москва и Центральная Россия

Первый месяц лета не обещает жителям центральных регионов страны продолжительных аномально высоких температур. В своем прогнозе на июнь специалисты Гидрометцентра России указывают, что средняя месячная температура воздуха в этих субъектах ожидается на уровне многолетних значений, да и количество осадков будет держаться в районе характерных для данной территории нормативных значений.

В середине месяца в столице не исключены температурные рекорды: столбик термометра может подняться до отметки в +31 °C и даже выше, однако во второй половине месяца подобных явлений не ожидается. В среднем же в Москве средняя июньская температура составит +20°C - +22°C, давление — примерно 748 мм рт.ст, а влажность — на уровне 65 процентов.

Жара на территории ЦФО может сопровождаться кратковременными дождями, местами — с ливнями и даже грозами.

Санкт-Петербург и Северо-Запад

В Санкт-Петербурге температура и количество осадков в июне в целом будут соответствовать климатической норме, периодов изнуряющей аномальной жары здесь не ожидается. Вторая половина месяца, по прогнозам центра "ФОБОС", обещает быть чуть теплее первой: воздух прогреется до +21°C (или чуть выше), однако возможно и понижение дневных температур до +13°C.

Не исключены во второй половине месяца и небольшие дожди, однако долгого периода сильных ливней не прогнозируется.

А вот на Северо-Западе страны первый летний месяц может оказаться чуть жарче привычных значений. По информации Гидрометцентра, на территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, а также на севере Карелии средняя месячная температура обещает быть выше нормы. В середине месяца достаточно жаркая погода с грозами накрыла Архангельскую Вологодскую области.

Юг России: Сочи, Крым, Краснодарский край

Прогноз Гидрометцентра России не обещал для южных регионов страны аномально жаркого июня. В ряде областей (Сочи, Краснодарский край, Владикавказ и другие) средняя температура может оказаться даже чуть ниже нормы. А вот количество осадков будет в пределах месячной нормы, хотя ливни и грозы, нередко сопровождающиеся сильным ветром, остаются весьма вероятными и во второй половине месяца.

Сочи в июне температура (согласно прогнозам) будет держаться большую часть времени на уровне +22°C - +24°C, а вот в Астрахани достаточно прочно обоснуется за отметкой +30°C. Практически аналогичная картина может наблюдаться и в Волгограде , причем жаркая погода может сопровождаться практически полным отсутствием осадков.

Вторая половина июня на территории Крыма началась с дождей и гроз, а температуры в зависимости от городов могут достаточно сильно отличаться. В Евпатории прогнозируется до +26°C - +28°C, в Ялте во второй половине июня — примерно до +23°C, в Керчи прогнозируется не жаркая, но солнечная погода.

Купальный сезон в южных регионах стартовал в начале месяца, однако в начале июня температура воды на ведущих курортах страны оставалась недостаточно высокой.

Урал, Сибирь и Дальний Восток

Июньская погода на данной территории будет демонстрировать значительные контрасты. Так, во многих регионах на юге Сибири практически на протяжении всего июня сохраняется высокий риск лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Аномальная жара в середине месяца отмечается в Новосибирской и Томской областях, на территории Алтайского края и других регионов Сибири. Ее сопровождают ливни и грозы, а также очень сильный ветер, скорость которого нередко превышает 20 м/с.

А вот в Красноярске Чите и других городах Центральной Сибири и Забайкальского края вторая половина месяца обещает быть достаточно пасмурной, с короткими периодами жары (на несколько градусов выше нормы), сильными дождями, грозами и даже градом.

В Екатеринбурге сильной жары не ожидается: температуры по прогнозам центра “Фобос” в среднем будут держаться в районе +22°C - +24°C (при этом есть риск похолоданий в отдельные дни), также возможны как небольшие дожди, так и грозы.

А вот многие жители Дальнего Востока подобной летней жары пока не ощутили. Во Владивостоке средняя температура на протяжении второй половины июня может держаться на уровне +16°C.

Будет ли жарко в июне

Во многих регионах страны температура в июне неоднократно пересекала отметку в +30°C. Под влиянием циклона из Европы Центральная часть страны оказалась в зоне экстремального перегрева, практически вплотную приблизившись к температурному рекорду 1998 года, и даже преодолев его (в Москве рекордные +30°C зафиксировали 11 июня).

Абсолютный температурный рекорд на сегодняшний день удерживает июнь 2012 года, когда в некоторых областях страны столбик термометра поднимался до +35°C и даже +40°C.

Однако уже совсем скоро жару сменит холодный фронт, который принесет дожди и грозы, сильный ветер и, конечно, значительное снижение температуры.

Будут ли дожди в июне

Несмотря на то, что часть регионов страны в первый месяц лета могут испытывать заметный дефицит осадков, дожди и грозы второй половины июня обещают компенсировать данную ситуацию. При этом прогноз Гидрометцентра утверждает, что месячное количество осадков на большей части территории страны будет держаться на уровне среднего многолетнего количества. В отдельных регионах (например, в Алтайском или Хабаровском крае, на севере Камчатки) ожидается чуть больше нормы осадков, в других субъектах — несколько ниже нормы.

На территории ряда регионов Сибири и Дальнего Востока отмечается высокий риск паводков. Так, к середине месяца уровень воды преодолел опасную отметку на реках Обь и Чулым (на территории Томской области).

Дожди и грозы во второй половине июня ждут жителей многих регионов страны, однако распределяться они будут весьма неравномерно.

Каким будет июнь 2026 года в других странах

В июне погода во многих странах мира будет определяться так называемым Эль-Ниньо — особым климатическим явлением, которое напрямую связано с заметным повышением температуры воды в тропической части Тихого океана. Все это может привести к тому, что летние температуры во многих странах мира окажутся выше привычных значений.

Так, в Австралии и Центральной Америке Эль-Ниньо способен спровоцировать засуху, в Южной Америке повышает риск сильных дождей и, соответственно, наводнений и паводков, да и для жителей многих европейских стран наступившее лето может оказаться весьма жарким (хотя температуры и количество осадков будут распределяться неравномерно).

Главное

Летняя погода зачастую отличается достаточно высокой изменчивостью, а потому строить долгосрочные и при этом точные прогнозы — задача очень сложная. Оперативную информацию, предупреждение о возможных аномалиях и экстремальных явлениях можно получить на сайте Гидрометцентра России, а за оперативными прогнозами следить, например, на сайте центра “ФОБОС”.

Для многих путешественников и отправляющихся в отпуск россиян июнь считается наиболее комфортным месяцем для отдыха. Как правило, на ключевых курортах в это время еще нет самых больших толп туристов, а температура воды в морях во второй половине месяца уже прогревается до комфортных значений.