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Москвичей предупредили о непогоде в понедельник - РИА Новости, 15.06.2026
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14:26 15.06.2026
Москвичей предупредили о непогоде в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются сильные дожди, гроза и град

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидаются кратковременные ливни, порывистый ветер, гроза и град.
  • Жителям столицы рекомендуют быть внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жителям Москвы следует быть осторожными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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