Москвичей предупредили о непогоде в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в понедельник ожидаются кратковременные ливни, порывистый ветер, гроза и град.
- Жителям столицы рекомендуют быть внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жителям Москвы следует быть осторожными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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