Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, будет дуть южной четверти ветер с переходом на западные румбы со скорость четыре-девять метров в секунду, порывистый.