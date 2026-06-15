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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 15.06.2026
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08:47 15.06.2026 (обновлено: 08:48 15.06.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются ливни и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидаются кратковременные ливни, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов.
  • Синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кратковременные ливни интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади, порывистый ветер и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас в столице нашей Родины плюс 15,2 градуса. Ясно. Видимость - 14 километров. Ветер штиль. Влажность - 99%. Атмосферное давление - 739,0 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
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Синоптик уточнил, что в течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом.
Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади", - подчеркнул Тишковец.
По его словам, будет дуть южной четверти ветер с переходом на западные румбы со скорость четыре-девять метров в секунду, порывистый.
"Температура воздуха - плюс 19 - плюс 22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.
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