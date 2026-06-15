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В Москве два здания РГГУ оснастят архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 15.06.2026
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11:32 15.06.2026 (обновлено: 11:52 15.06.2026)
В Москве два здания РГГУ оснастят архитектурно-художественной подсветкой

Два здания РГГУ в центре Москвы оснастят архитектурно-художественной подсветкой

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой два здания РГГУ в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой два здания РГГУ в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой два здания РГГУ в центре Москвы
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два здания Российского государственного гуманитарного университета в центре Москвы оснастят архитектурно-художественной подсветкой, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой два здания Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре столицы", - говорится в сообщении.
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По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках программ благоустройства и создания комфортной городской среды был разработан специальный проект организации освещения двух зданий РГГУ, расположенных по адресам: Миусская площадь, дом 6, строения 5 и 7.
"Оба здания будут оформлены в единой световой концепции, что позволит сформировать гармоничное визуальное восприятие архитектурного ансамбля в вечернее время", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что архитектурный облик этих двух зданий отличают строгая симметричная композиция и выразительные вертикальные элементы, в том числе колонны, придающие монументальность, на которые и сделает акцент подсветка.
"Энергетики АО "Объединенная энергетическая компания" смонтируют более 400 энергоэффективных светильников", - подчеркивается в сообщении.
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