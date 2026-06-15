В Москве два здания РГГУ оснастят архитектурно-художественной подсветкой

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два здания Российского государственного гуманитарного университета в центре Москвы оснастят архитектурно-художественной подсветкой, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой два здания Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре столицы", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках программ благоустройства и создания комфортной городской среды был разработан специальный проект организации освещения двух зданий РГГУ, расположенных по адресам: Миусская площадь, дом 6, строения 5 и 7.
"Оба здания будут оформлены в единой световой концепции, что позволит сформировать гармоничное визуальное восприятие архитектурного ансамбля в вечернее время", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что архитектурный облик этих двух зданий отличают строгая симметричная композиция и выразительные вертикальные элементы, в том числе колонны, придающие монументальность, на которые и сделает акцент подсветка.
"Энергетики АО "Объединенная энергетическая компания" смонтируют более 400 энергоэффективных светильников", - подчеркивается в сообщении.