В Москве два здания РГГУ оснастят архитектурно-художественной подсветкой

"Оба здания будут оформлены в единой световой концепции, что позволит сформировать гармоничное визуальное восприятие архитектурного ансамбля в вечернее время", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что архитектурный облик этих двух зданий отличают строгая симметричная композиция и выразительные вертикальные элементы, в том числе колонны, придающие монументальность, на которые и сделает акцент подсветка.