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Эксперт рассказал, какой кредит может оформить подросток - РИА Новости, 15.06.2026
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03:44 15.06.2026
Эксперт рассказал, какой кредит может оформить подросток

Экономист Балынин: подросток с 14 лет может оформить образовательный кредит

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток с 14 лет может оформить в России образовательный кредит по льготной ставке при наличии согласия родителей или законных представителей.
  • Ставка по образовательному кредиту составит 3%, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует банку государство.
  • Во время учебы и в течение девяти месяцев после выпуска студент выплачивает только проценты, обязанность по погашению основного долга наступает спустя этот период и длится 15 лет.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подросток с 14 лет может оформить в России образовательный кредит по льготной ставке при наличии согласия родителей или законных представителей, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Образовательный кредит получить может даже несовершеннолетний (с 14 лет, для этого потребуется согласие родителей). Ставка для студента составит всего лишь 3%, а разницу между рыночной и данной ставкой компенсирует банку государство", - сказал Балынин.
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Он уточнил, что взять такой кредит можно как на весь период обучения, так и на отдельный семестр или учебный год, в том числе уже после начала учебы. Льготная ставка в 3% сохраняется на протяжении всего срока договора, который включает время учебы и последующие 15 лет и девять месяцев.
Экономист также отметил, что во время учебы и в течение девяти месяцев после выпуска студент выплачивает только проценты. Обязанность по погашению основного долга наступает только после истечения этого периода и длится 15 лет.
По словам Балынина, если студент после оформления кредита переводится на бюджет, ему нужно будет вернуть только использованную сумму кредита и начисленные проценты.
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