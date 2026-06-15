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Число матклассов увеличат вдвое в Подмосковье в новом учебном году - РИА Новости, 15.06.2026
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Новости Подмосковья
 
18:28 15.06.2026
Число матклассов увеличат вдвое в Подмосковье в новом учебном году

Количество матклассов увеличат в два раза в Подмосковье в 2026-2027 учебном году

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Московской области в 2026-2027 учебном году вдвое увеличат количество математических классов — до 4 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Каждую семью волнует будущее их детей. Нам важно, чтобы все они нашли себя в профессии, а для этого нужно достойное образование. Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать все это по современным методикам и в достаточном объеме. По поручению президента особое внимание уделяем преподаванию математики", — приводит ведомство слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Он добавил, что проект "Математические классы Подмосковья" запустили в 2024 году. Тогда их было 66, а в 2025-2026 учебном году в 742 школах открыли 2 тысячи таких классов. Углубленно изучали математические предметы 50 тысяч детей. Они же посещали кружки по олимпиадной математике, профориентационные мероприятия и так далее. В этом году более 21 тысячи выпускников выбрали ЕГЭ по профильной математике — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Кроме того, на 20% выросло количество участников Всероссийской олимпиады по математике.
"Видя запрос, мы приняли решение в новом учебном году вдвое увеличить количество математических классов — до 4 тысяч. Там будут учиться свыше 80 тысяч ребят, которые пройдут отбор. Надеюсь, что в перспективе это поможет им поступить в лучшие технические вузы нашей страны и получить востребованную специальность", — отметил глава региона.
В рамках проекта "Математические классы Подмосковья" переподготовку прошли около 1,5 тысячи учителей. В региональном центре "Вектор" на базе Технолицея имени Долгих для них провели 128 методических вебинаров, а также девять семинаров.
В прошедшем учебном году на Всероссийской олимпиаде школьников по математике Московскую область представляли более 348 тысяч учащихся. Около 400 тысяч учеников 5–10‑х классов собрала региональная математическая олимпиада "Вершина", а свыше 20 тысяч школьников стали участниками командных математических игр, организованных в школах, где есть математические классы.
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