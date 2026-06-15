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Продажи огурцов и томатов в Подмосковье в мае превысили апрельские на 26% - РИА Новости, 15.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:31 15.06.2026
Продажи огурцов и томатов в Подмосковье в мае превысили апрельские на 26%

Продажи огурцов и томатов в Подмосковье в мае превысили показатели апреля на 26%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Суммарные продажи огурцов и помидоров в Московской области в мае превысили 13 805 600 килограммов — это на 25,6% больше, чем в апреле, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
При этом продажи репчатого лука достигли отметки свыше 5 513 564 килограмма, что на 4,4% превышает показатели предыдущего месяца. Положительная динамика коснулась и свежей белокочанной капусты: жители Подмосковья приобрели более 3 415 089 килограммов этого овоща, продемонстрировав рост на 6,4% относительно апреля. Кроме того, объем продаж прочих овощей составил свыше 6 835 110 килограммов, увеличившись на 6,7% по сравнению с апрелем.
Ранее в ведомстве указывали, что специалисты Государственной ветеринарной службы провели более 69,3 тысячи исследований овощей и свыше 46,5 тысячи исследований фруктов на рынках и ярмарках в Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года.
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