Продажи огурцов и томатов в Подмосковье в мае превысили апрельские на 26%

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Суммарные продажи огурцов и помидоров в Московской области в мае превысили 13 805 600 килограммов — это на 25,6% больше, чем в апреле, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

При этом продажи репчатого лука достигли отметки свыше 5 513 564 килограмма, что на 4,4% превышает показатели предыдущего месяца. Положительная динамика коснулась и свежей белокочанной капусты: жители Подмосковья приобрели более 3 415 089 килограммов этого овоща, продемонстрировав рост на 6,4% относительно апреля. Кроме того, объем продаж прочих овощей составил свыше 6 835 110 килограммов, увеличившись на 6,7% по сравнению с апрелем.