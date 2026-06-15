Более 3 млн поездок совершили на "Мострансавто" в Подмосковье в праздники

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 3 миллионов поездок на автобусах "Мострансавто" с 12 по 14 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Более 1,3 миллиона поездок пассажиры совершили при помощи социальных карт, свыше 1,1 миллиона — были оплачены банковскими картами. Более 519 тысяч операций было зафиксировано по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка".