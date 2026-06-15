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Более 3 млн поездок совершили на "Мострансавто" в Подмосковье в праздники - РИА Новости, 15.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:07 15.06.2026
Более 3 млн поездок совершили на "Мострансавто" в Подмосковье в праздники

Пассажиры "Мострансавто" в Подмосковье совершили свыше 3 млн поездок за три дня

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы "Мострансавто"
Автобусы Мострансавто - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы "Мострансавто"
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 3 миллионов поездок на автобусах "Мострансавто" с 12 по 14 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Более 1,3 миллиона поездок пассажиры совершили при помощи социальных карт, свыше 1,1 миллиона — были оплачены банковскими картами. Более 519 тысяч операций было зафиксировано по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка".
В топ-3 маршрута, на которых пассажиры совершили больше всего поездок, по данным мониторинга пассажиропотока, вошел маршрут № 367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)" — порядка 64 тысяч операций, маршрут № 348 "Лыткарино (Автостанция) – метро Котельники" – свыше 28 тысяч трансакций. В число самых популярных также вошел маршрут № 1201 "Дрожжино – Москва (метро Бульвар Дмитрия Донского)" – свыше 26 тысяч поездок.
Больше всего трансакций за три дня было зафиксировано на маршрутах МАП № 10 город Королев — около 410 тысяч операций. На второй строчке рейтинга расположился МАП № 11 город Балашиха, на маршрутах которого пассажиры совершили более 374 тысяч поездок. Замыкает тройку лидеров МАП № 12 город Ногинск — свыше 327 тысяч операций за праздничные дни.
 
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