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Более 50 тысяч жителей ПМР записались в очередь на гражданство России - РИА Новости, 15.06.2026
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11:46 15.06.2026
Более 50 тысяч жителей ПМР записались в очередь на гражданство России

МИД ПМР: свыше 50 тысяч жителей записались в очередь на гражданство России

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 тысяч жителей Приднестровья записались в очередь на получение гражданства России.
ТИРАСПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тыс жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство РФ, сообщил в понедельник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
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"На данный момент приднестровцами подано свыше 50 тысяч заявлений", - сказал Игнатьев, чьи слова приводит пресс-служба лидера ПМР.
Глава МИД ПМР также отметил, что получение приднестровцами российских паспортов в контексте подписанного президентом РФ указа об особых правилах приема жителей республики в гражданство имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности жителей Приднестровья в условиях сохраняющейся региональной нестабильности.
Население Приднестровья составляет около 455 тысяч 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
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