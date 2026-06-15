Более 50 тысяч жителей ПМР записались в очередь на гражданство России

ТИРАСПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тыс жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство РФ, сообщил в понедельник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР также отметил, что получение приднестровцами российских паспортов в контексте подписанного президентом РФ указа об особых правилах приема жителей республики в гражданство имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности жителей Приднестровья в условиях сохраняющейся региональной нестабильности.