Более 50 тысяч жителей ПМР записались в очередь на гражданство России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 тысяч жителей Приднестровья записались в очередь на получение гражданства России.
ТИРАСПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тыс жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство РФ, сообщил в понедельник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ. В соответствии с ним жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
"На данный момент приднестровцами подано свыше 50 тысяч заявлений", - сказал Игнатьев, чьи слова приводит пресс-служба лидера ПМР.
Глава МИД ПМР также отметил, что получение приднестровцами российских паспортов в контексте подписанного президентом РФ указа об особых правилах приема жителей республики в гражданство имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и социальной защищенности жителей Приднестровья в условиях сохраняющейся региональной нестабильности.
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