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Бригады скорой помощи в Подмосковье получили 750 новых планшетов - РИА Новости, 15.06.2026
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Новости Подмосковья
 
11:47 15.06.2026 (обновлено: 11:48 15.06.2026)
Бригады скорой помощи в Подмосковье получили 750 новых планшетов

Бригады скорой помощи в Московской области оснастили 750 новыми планшетами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи оснастили 750 новыми планшетами российского производства.
  • Планшеты интегрированы с системой «103» и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания скорой медицинской помощи.
  • Устройства оборудованы специальными креплениями для надежной фиксации и «тревожной кнопкой» для незаметного вызова полиции.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи оснастили 750 новыми планшетами, которые помогут им построить весь цикл работы в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Для оснащения бригад мы закупили 750 планшетов российского производства. Новые устройства позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Планшеты интегрированы с системой "103", что обеспечивает оперативный обмен данными между диспетчером и бригадой, а также позволяет отслеживать статус вызова в режиме реального времени. Кроме того, устройства поддерживают телефонную связь с диспетчерской службой и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания скорой медицинской помощи.
Для удобства работы медиков планшеты размещены в ударопрочных защитных чехлах и оборудованы специальными креплениями для надежной фиксации. Также они оснащены "тревожной кнопкой", с помощью которой бригада, столкнувшись с опасностью на вызове, может незаметно вызвать полицию.
 
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