Краткий пересказ от РИА ИИ Бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи оснастили 750 новыми планшетами российского производства.

Планшеты интегрированы с системой «103» и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания скорой медицинской помощи.

Устройства оборудованы специальными креплениями для надежной фиксации и «тревожной кнопкой» для незаметного вызова полиции.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бригады Московской областной станции скорой медицинской помощи оснастили 750 новыми планшетами, которые помогут им построить весь цикл работы в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для оснащения бригад мы закупили 750 планшетов российского производства. Новые устройства позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Планшеты интегрированы с системой "103", что обеспечивает оперативный обмен данными между диспетчером и бригадой, а также позволяет отслеживать статус вызова в режиме реального времени. Кроме того, устройства поддерживают телефонную связь с диспетчерской службой и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания скорой медицинской помощи.