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Писарев: женщина пока не может стать главным тренером в мужском футболе - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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16:00 15.06.2026
Писарев: женщина пока не может стать главным тренером в мужском футболе

Писарев: в РФ женщина пока не может стать главным тренером в мужском футболе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНиколай Писарев
Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев считает, что в настоящее время в России женщина не может стать главным тренером в мужском футболе.
  • Берлинская «Герта» стала первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим женщину исполняющей обязанности главного тренера.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что в России в настоящее время женщина не может стать главным тренером в мужском футболе.
В апреле берлинская "Герта" стала первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим тренером женщину. 34-летняя Мари-Луизе Эта была назначена исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона-2025/26. Под ее руководством команда провела пять матчей, одержав в них две победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.
"Думаю, у нас пока в принципе нет такого уровня тренеров-женщин. Даже в женской сборной тренирует мужчина - Юрий Красножан. Но идеологически я не против. Это вопрос исключительно профессиональных качеств и тренерского мастерства, а не пола", - сказал Писарев.
Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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