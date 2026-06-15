Писарев: женщина пока не может стать главным тренером в мужском футболе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что в России в настоящее время женщина не может стать главным тренером в мужском футболе.