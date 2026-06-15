Писарев: женщина пока не может стать главным тренером в мужском футболе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев считает, что в настоящее время в России женщина не может стать главным тренером в мужском футболе.
- Берлинская «Герта» стала первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим женщину исполняющей обязанности главного тренера.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости высказал мнение о том, что в России в настоящее время женщина не может стать главным тренером в мужском футболе.
В апреле берлинская "Герта" стала первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим тренером женщину. 34-летняя Мари-Луизе Эта была назначена исполняющей обязанности главного тренера до конца сезона-2025/26. Под ее руководством команда провела пять матчей, одержав в них две победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.
"Думаю, у нас пока в принципе нет такого уровня тренеров-женщин. Даже в женской сборной тренирует мужчина - Юрий Красножан. Но идеологически я не против. Это вопрос исключительно профессиональных качеств и тренерского мастерства, а не пола", - сказал Писарев.