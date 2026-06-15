Пезешкиан назвал меморандум Ирана и США важным шагом к прекращению войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что меморандум между Ираном и США — важный шаг на пути к прекращению войны.
- Он добавил, что Тегеран готов ко всем вариантам развития событий.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум Ирана и США - важный шаг на пути к прекращению войны, но Тегеран готов ко всем вариантам развития событий, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Он отметил, что правительство Ирана будет служить народу как при наличии итогового соглашения с США, так и без него.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.
Иран заявлял, что после меморандума стороны приступят к переговорам относительно итогового соглашения, которое решит проблему иранского атома и санкций США против Тегерана.