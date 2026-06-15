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Пезешкиан назвал меморандум Ирана и США важным шагом к прекращению войны - РИА Новости, 15.06.2026
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21:00 15.06.2026 (обновлено: 21:22 15.06.2026)
Пезешкиан назвал меморандум Ирана и США важным шагом к прекращению войны

Пезешкиан назвал меморандум Ирана и США важным шагом на пути к прекращению войны

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что меморандум между Ираном и США — важный шаг на пути к прекращению войны.
  • Он добавил, что Тегеран готов ко всем вариантам развития событий.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум Ирана и США - важный шаг на пути к прекращению войны, но Тегеран готов ко всем вариантам развития событий, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"То, по чему нам удалось достичь взаимопонимания, представляет собой важный шаг для остановки войны и начала переговоров, но пока итоговое соглашение еще не выработано. Иран подготовился ко всем вариантам (развития событий - ред.)", - написал Пезешкиан в соцсети X.
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Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.
Иран заявлял, что после меморандума стороны приступят к переговорам относительно итогового соглашения, которое решит проблему иранского атома и санкций США против Тегерана.
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