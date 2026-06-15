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Певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы - РИА Новости, 15.06.2026
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18:59 15.06.2026
Певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы

Sun: певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы в Португалии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБонни Тайлер
Бонни Тайлер - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бонни Тайлер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская певица Бонни Тайлер пришла в сознание после искусственной комы.
  • Певица по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, ее состояние остается тяжелым, но улучшается.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Британская певица Бонни Тайлер, которая перенесла экстренную операцию в Португалии, пришла в сознание после искусственной комы, сообщил ее представитель.
"Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно", - сказал представитель певицы газете Sun.
Уточняется, что звезда по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают, что она полностью поправится, хотя ее состояние остается тяжелым, отмечает издание.
В мае 74-летняя певица поступила в больницу в Фару, где она проживает, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией пока не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.
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