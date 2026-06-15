Певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Британская певица Бонни Тайлер, которая перенесла экстренную операцию в Португалии, пришла в сознание после искусственной комы, сообщил ее представитель.

Уточняется, что звезда по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Врачи ожидают, что она полностью поправится, хотя ее состояние остается тяжелым, отмечает издание.

В мае 74-летняя певица поступила в больницу в Фару, где она проживает, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией пока не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.