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Иранские СМИ раскрыли повестку переговоров с США - РИА Новости, 15.06.2026
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01:57 15.06.2026 (обновлено: 02:17 15.06.2026)
Иранские СМИ раскрыли повестку переговоров с США

Агентство Mehr: ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров с США

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров Тегерана и Вашингтона, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между двумя странами.
"Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
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В документе не уточняется, о каких конкретно силах сопротивления идет речь. Также отмечается, что окончательные переговоры Ирана с США не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина зарубежных активов, сняты санкции в отношении иранской нефти и военно-морская блокада США.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
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