Иранские СМИ раскрыли повестку переговоров с США

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров Тегерана и Вашингтона, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между двумя странами.
"Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.