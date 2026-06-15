Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России с 1 января 2027 года будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право, без заявления.

Сейчас для начала получения пенсии нужно подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или лично в Социальном фонде, что создает лишние бюрократические барьеры.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Социальный фонд России с 1 января 2027 года будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право, то есть без заявления, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Без его заявления", — сказал Чаплин Парламентской газете ".

Отмечается, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке, а предполагающий это проект Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов.

Депутат пояснил, что сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или лично в Социальном фонде. Это, по словам депутата, создает лишние бюрократические барьеры: не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами.

Парламентарий напомнил, что информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. По его словам, останется только проверить данные и, если все верно, просто подтвердить согласие, а при несогласии — представить дополнительные сведения.

"Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий: пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Опыт показал, что это удобно и эффективно", — добавил Чаплин.