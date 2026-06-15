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Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам - РИА Новости, 15.06.2026
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13:38 15.06.2026 (обновлено: 16:53 15.06.2026)
Страховую пенсию по старости будут назначать по новым правилам

Соцфонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически с 1 января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России с 1 января 2027 года будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право, без заявления.
  • Сейчас для начала получения пенсии нужно подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или лично в Социальном фонде, что создает лишние бюрократические барьеры.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Социальный фонд России с 1 января 2027 года будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право, то есть без заявления, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
"Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Без его заявления", — сказал Чаплин "Парламентской газете".
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Отмечается, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке, а предполагающий это проект Минтруд разместил на портале проектов нормативных правовых актов.
Депутат пояснил, что сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или лично в Социальном фонде. Это, по словам депутата, создает лишние бюрократические барьеры: не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у кого-то возникают сложности с документами.
Парламентарий напомнил, что информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. По его словам, останется только проверить данные и, если все верно, просто подтвердить согласие, а при несогласии — представить дополнительные сведения.
"Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий: пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Опыт показал, что это удобно и эффективно", — добавил Чаплин.
Политик подчеркнул, что теперь этот механизм планируют распространить и на страховую пенсию по старости — для всех категорий граждан.
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ОбществоНикита ЧаплинГосдума РФСоциальный фонд России
 
 
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