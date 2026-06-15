Соцфонд выплачивает социальную доплату к пенсии в 28 регионах

"Сегодня Соцфонд обеспечивает региональную доплату в 28 субъектах страны. Она стала 71-й мерой, переданной в функции СФР за последние несколько лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с этого года фонд принял на себя полномочия по выплате гражданам региональной социальной доплаты к пенсии наряду с уже действующей федеральной доплатой. Обе меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение уровня их доходов не ниже установленного прожиточного минимума.