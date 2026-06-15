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Соцфонд выплачивает социальную доплату к пенсии в 28 регионах - РИА Новости, 15.06.2026
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14:25 15.06.2026 (обновлено: 15:26 15.06.2026)
Соцфонд выплачивает социальную доплату к пенсии в 28 регионах

Соцфонд обеспечивает региональную доплату к пенсии в 28 субъектах России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина держит пенсионное удостоверение
Женщина держит пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 субъектах России.
  • Региональная социальная доплата предназначена для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, и назначается без заявления.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Соцфонд выплачивает региональную доплату к пенсии в 28 субъектах России, сообщил фонд на платформе "Макс".
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"Сегодня Соцфонд обеспечивает региональную доплату в 28 субъектах страны. Она стала 71-й мерой, переданной в функции СФР за последние несколько лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с этого года фонд принял на себя полномочия по выплате гражданам региональной социальной доплаты к пенсии наряду с уже действующей федеральной доплатой. Обе меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение уровня их доходов не ниже установленного прожиточного минимума.
Региональная социальная доплата к пенсии предназначена только для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход не дотягивает до прожиточного минимума. Мера поддержки носит беззаявительный характер.
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