Европейские неонацисты делают Четвертый рейх из ЕС, заявил Патрушев

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать Четвертый рейх из ЕС, уничтожают славян руками украинских неонацистов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов. По сути, сейчас европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать из Евросоюза этакий Четвертый рейх", - сказал Патрушев.