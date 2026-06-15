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Европейские неонацисты делают Четвертый рейх из ЕС, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2026
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17:05 15.06.2026 (обновлено: 17:11 15.06.2026)
Европейские неонацисты делают Четвертый рейх из ЕС, заявил Патрушев

Патрушев: европейские неонацисты делают Четвертый рейх из ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что европейские неонацисты стремятся создать Четвертый рейх из ЕС.
  • По его словам, Европа участвует в уничтожении славянского населения руками украинских неонацистов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать Четвертый рейх из ЕС, уничтожают славян руками украинских неонацистов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
События Второй мировой войны применимы и к современной обстановке, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов. По сути, сейчас европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать из Евросоюза этакий Четвертый рейх", - сказал Патрушев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
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РоссияЕвросоюзНиколай Патрушев
 
 
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