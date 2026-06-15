Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что европейские неонацисты стремятся создать Четвертый рейх из ЕС.
- По его словам, Европа участвует в уничтожении славянского населения руками украинских неонацистов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать Четвертый рейх из ЕС, уничтожают славян руками украинских неонацистов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
События Второй мировой войны применимы и к современной обстановке, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов. По сути, сейчас европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать из Евросоюза этакий Четвертый рейх", - сказал Патрушев.