Памфилова: выборы в 2026 году должны стать точкой стабильности России

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"Хочу пожелать всем нам успехов, чтобы выборы прошли так, чтобы они стали одной из точек стабильности и усиления России. Вот наша основная задача, в копилку к нашей грядущей победе", - сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.