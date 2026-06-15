Памфилова: выборы в 2026 году должны стать точкой стабильности России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Элла Памфилова заявила, что основная задача ЦИК — провести выборы в 2026 году так, чтобы они стали одной из точек стабильности и усиления России.
- Единый день голосования ожидается 20 сентября 2026 года.
- В ЕДГ-2026 пройдут выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах и более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выборы в 2026 году должны пройти так, чтобы они стали одной из точек стабильности и усиления России, это основная задача ЦИК, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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"Хочу пожелать всем нам успехов, чтобы выборы прошли так, чтобы они стали одной из точек стабильности и усиления России. Вот наша основная задача, в копилку к нашей грядущей победе", - сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Голосование в ЕДГ-2026 планируют проводить в течение трех дней
2 февраля, 12:05