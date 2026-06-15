Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира ATP 500 в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Феликс Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира категории ATP 500 в Халле (Германия).
- В матче первого круга Оже-Альяссим обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче первого круга Оже-Альяссим обыграл португальца Нуну Боржеша (54) со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты.
Во втором раунде Оже-Альяссим сыграет с американцем Лернером Тьеном (19).