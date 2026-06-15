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Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира ATP 500 в Халле - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
17:59 15.06.2026
Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира ATP 500 в Халле

Оже-Альяссим победил Боржеша на старте турнира в Халле

© LAURIE DIEFFEMBACQТеннисист Оже-Альяссим (Канада)
Теннисист Оже-Альяссим (Канада) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© LAURIE DIEFFEMBACQ
Теннисист Оже-Альяссим (Канада). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Феликс Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира категории ATP 500 в Халле (Германия).
  • В матче первого круга Оже-Альяссим обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим одержал победу на старте турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
В матче первого круга Оже-Альяссим обыграл португальца Нуну Боржеша (54) со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты.
Во втором раунде Оже-Альяссим сыграет с американцем Лернером Тьеном (19).
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ТеннисСпортГерманияФеликс Оже-АльяссимЛернер Тьен
 
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