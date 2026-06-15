Над Орловской областью ночью уничтожили два украинских дрона и ракету

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средствами российской ПВО над Орловской областью были ликвидированы два украинских беспилотника и одна ракета.
- Повреждений и пострадавших нет.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два украинских беспилотника и ракета ликвидированы средствами российской ПВО над Орловской областью минувшей ночью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Ночью на территории Орловской области нашими силами ПВО уничтожены 2 вражеских БПЛА и 1 ракета. Повреждений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Утром в понедельник в Минобороны РФ заявили об уничтожении средствами российской ПВО в течение прошедшей ночи 123 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.
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