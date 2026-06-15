Рейтинг@Mail.ru
Над Орловской областью ночью уничтожили два украинских дрона и ракету - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 15.06.2026
Над Орловской областью ночью уничтожили два украинских дрона и ракету

Губернатор Клычков: над Орловской областью за ночь сбили ракету и два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средствами российской ПВО над Орловской областью были ликвидированы два украинских беспилотника и одна ракета.
  • Повреждений и пострадавших нет.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два украинских беспилотника и ракета ликвидированы средствами российской ПВО над Орловской областью минувшей ночью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Ночью на территории Орловской области нашими силами ПВО уничтожены 2 вражеских БПЛА и 1 ракета. Повреждений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Клычков уточнил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Утром в понедельник в Минобороны РФ заявили об уничтожении средствами российской ПВО в течение прошедшей ночи 123 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала