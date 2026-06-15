В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Борисовка Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области дроны повредили частные дома, автомобили и другие объекты.
- Пострадавший в Борисовке доставлен в Волоконовскую ЦРБ, где ему оказали помощь.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в селе Борисовка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Главой поселения он доставлен в Волоконовскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. От детонации повреждены гараж и легковой автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Белгородском округе в Малиновке дрон пробил кровлю частного дома, в Севрюково посекло грузовик, в Новой Деревне FPV-дрон взорвался на дороге и осколками повредил машину, в Шебекинском округе в Новой Таволжанке от FPV-дрона пострадало остекление дома и надворной постройки. В Грайвороне от удара загорелись постройка и авто, в Краснояружском округе в Савченко повреждено складское помещение, в Ракитянском округе у села Бобрава FPV-дрон ударил по грузовику, добавили в оперштабе.