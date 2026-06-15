Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 15.06.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

Оперштаб: мужчина ранен после атаки дрона ВСУ в белгородском селе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Борисовка Волоконовского округа мужчина получил осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ.
  • В нескольких населенных пунктах Белгородской области дроны повредили частные дома, автомобили и другие объекты.
  • Пострадавший в Борисовке доставлен в Волоконовскую ЦРБ, где ему оказали помощь.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в селе Борисовка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Главой поселения он доставлен в Волоконовскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. От детонации повреждены гараж и легковой автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Белгородском округе в Малиновке дрон пробил кровлю частного дома, в Севрюково посекло грузовик, в Новой Деревне FPV-дрон взорвался на дороге и осколками повредил машину, в Шебекинском округе в Новой Таволжанке от FPV-дрона пострадало остекление дома и надворной постройки. В Грайвороне от удара загорелись постройка и авто, в Краснояружском округе в Савченко повреждено складское помещение, в Ракитянском округе у села Бобрава FPV-дрон ударил по грузовику, добавили в оперштабе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В Брянской области при ударе ВСУ погибли три мирных жителя
Вчера, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала