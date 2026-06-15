В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

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"В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины - проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБ ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".