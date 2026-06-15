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В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
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09:15 15.06.2026 (обновлено: 09:24 15.06.2026)
В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

В Белгородской области 3 человека получили ранения из-за атак БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ.
  • В городе Шебекино два человека ранены в результате детонации FPV-дрона на остановке, а в хуторе Ржавец дрон атаковал «Газель», водитель ранен.
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
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"В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины - проникающее ранение грудной клетки. В тяжелом состоянии бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБ ", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Уточняется, что в хуторе Ржавец Шебекинского округа дрон атаковал "Газель". Бойцы самообороны доставили водителя, получившего осколочное ранение бедра, в местную больницу.
Кроме того, атакам БПЛА подверглись село Кукуевка Валуйского округа, село Бобрава Ракитянского округа и город Грайворон Грайворонского округа.
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