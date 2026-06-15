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В Новосибирске разыскивают женщину, ударившую ребенка ногой по голове - РИА Новости, 15.06.2026
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15:19 15.06.2026
В Новосибирске разыскивают женщину, ударившую ребенка ногой по голове

МВД: в Новосибирске ищут женщину, ударившую ребенка на детской площадке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске на детской площадке в Кировском районе женщина нанесла телесные повреждения ребенку.
  • Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего и личности женщины, совершившей противоправное деяние.
  • Следователи СК по Новосибирской области также проводят проверку по факту произошедшего.
НОВОСИБИРСК, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Новосибирске разыскивает женщину, ударившую ребенка на детской площадке, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
По данным ведомства, 14 июня в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке в Кировском районе неизвестная женщина нанесла телесные повреждения ребенку. На кадрах, распространённых в местных пабликах и Telegram-каналах, видно, что после того, как ребенка женщины сбивает мальчик на велосипеде, она пинает его ногой в голову.
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"Прибывшие на место полицейские провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. 15 июня в полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Законному представителю потерпевшего ребенка выдали направление на медэкспертизу.
«
"В настоящее время сотрудники полиции ориентированы на установление личности женщины, совершившей противоправное деяние", -сообщили в главке.
Свою проверку по факту произошедшего проводят и следователи СУСК РФ по Новосибирской области.
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