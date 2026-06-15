В Новосибирске разыскивают женщину, ударившую ребенка ногой по голове

НОВОСИБИРСК, 15 июн - РИА Новости. Полиция в Новосибирске разыскивает женщину, ударившую ребенка на детской площадке, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.

"Прибывшие на место полицейские провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. 15 июня в полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.