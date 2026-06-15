В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге поселились три носухи

«

"В зоосаде в вотчине Деда Мороза нашли новый дом три носухи. Носухи широко распространены в Южной Америке: от Колумбии и Венесуэлы на севере до Уругвая и северной Аргентины на юге. Обитают они в основном в тропических лесах, кустарниковых зарослях, полупустынях, встречаются в предгорьях и горных лесах восточных и западных склонах Анд, поднимаясь на высоту до 2500 метров над уровнем моря. В природе они ведут дневной образ жизни", - говорится в сообщении.