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В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге поселились три носухи - РИА Новости, 15.06.2026
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16:32 15.06.2026
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге поселились три носухи

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге поселились носухи Чижик, Феня и Нафаня

© Московский зоопарк/TelegramНосуха в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Носуха в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Московский зоопарк/Telegram
Носуха в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три носухи — Чижик, Феня и Нафаня — поселились в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.
  • Для носух обустроили вольер с подвесными мостиками, жердями, укрытиями для отдыха, игровыми и кормовыми элементами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Три носухи Чижик, Феня и Нафаня поселились в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, для них обустроили вольер с подвесными мостиками, жердями, имитирующими ветви, укрытиями для отдыха, игровыми и кормовыми элементами, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
«
"В зоосаде в вотчине Деда Мороза нашли новый дом три носухи. Носухи широко распространены в Южной Америке: от Колумбии и Венесуэлы на севере до Уругвая и северной Аргентины на юге. Обитают они в основном в тропических лесах, кустарниковых зарослях, полупустынях, встречаются в предгорьях и горных лесах восточных и западных склонах Анд, поднимаясь на высоту до 2500 метров над уровнем моря. В природе они ведут дневной образ жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из трех носух самец по имени Чижик - самый общительный: он охотно идет на контакт с сотрудниками, с любопытством все изучает. Самка Феня - активная и решительная: она не боится людей и смело подходит к специалистам. Другая самка, Нафаня, - скромная и осторожная, в отличие от сородичей, она предпочитает сначала понаблюдать издалека, аккуратно изучить обстановку и лишь потом решается приблизиться.
"Чтобы нашим новоселам было уютно, для них обустроили вольер с подвесными мостиками, жердями, имитирующими ветви, укрытиями для отдыха, игровыми и кормовыми элементами - все сделано для того, чтобы новоселы могли вести активный образ жизни, как в дикой природе. Сейчас носухи прошли все необходимые карантинные мероприятия и живут в вольере на основной экспозиции зоосада", - заключается в сообщении.
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