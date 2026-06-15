Сборная Нидерландов упустила победу в матче с японцами на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 2:2.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F прошла в американском Далласе и завершилась со счетом 2:2. У нидерландцев голы забили Вирджил ван Дейк (50-я минута) и Крисенсио Саммервилл (64). В составе японской команды отличились Кэйто Накамура (57) и Даити Камада (88).
14 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
50’ • Вирджил ван Дейк
64’ • Крисенсио Саммервилл
57’ • Кэйто Накамура
88’ • Даити Камада
В следующем туре команда Рональда Кумана сыграет со шведами, японцы встретятся со сборной Туниса. Оба матча пройдут 20 июня.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.