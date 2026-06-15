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Сборная Нидерландов упустила победу в матче с японцами на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
00:57 15.06.2026 (обновлено: 03:10 15.06.2026)
Сборная Нидерландов упустила победу в матче с японцами на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов сыграла вничью с японцами на старте ЧМ-2026

© REUTERS / Issei KatoЭпизод матча ЧМ-2026
Эпизод матча ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Issei Kato
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, встреча завершилась со счетом 2:2.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F прошла в американском Далласе и завершилась со счетом 2:2. У нидерландцев голы забили Вирджил ван Дейк (50-я минута) и Крисенсио Саммервилл (64). В составе японской команды отличились Кэйто Накамура (57) и Даити Камада (88).
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Нидерланды
2 : 2
Япония
50‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
64‎’‎ • Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
57‎’‎ • Кэйто Накамура
(Такэфуса Кубо)
88‎’‎ • Даити Камада
(Коки Огава)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре команда Рональда Кумана сыграет со шведами, японцы встретятся со сборной Туниса. Оба матча пройдут 20 июня.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортВирджил ван ДейкКрисенсио СаммервиллКэйто НакамураЧМ по футболу 2026ЯпонияНидерланды
 
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