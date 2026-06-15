Нетаньяху назвал главное достижение военной кампании против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биньямин Нетаньяху заявил, что главным достижением военной кампании против Ирана стало предотвращение угрозы уничтожения Израиля.
- По его словам, Израиль совместно с США начал крупнейшую ударную операцию в истории страны и нанес удары по различным военным объектам Ирана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что главным достижением военной кампании против Ирана стало предотвращение угрозы уничтожения Израиля.
"Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения (Израиля - ред.). Вместе с нашими американскими друзьями мы начали крупнейшую ударную операцию в истории Израиля. Мы сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили лидеров... режима, разгромили ядерные заводы, уничтожили ракеты и большинство заводов, производящих ракеты. Мы нанесли удары по бесчисленным военным объектам и инфраструктуре, мы уничтожили их военно-морской флот", - заявил премьер в обращении к нации.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.