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Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ЯО вне зависимости от соглашения - РИА Новости, 15.06.2026
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21:44 15.06.2026
Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ЯО вне зависимости от соглашения

Нетаньяху: у Ирана не будет ядерного оружия вне зависимости от соглашения

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, независимо от соглашения между Вашингтоном и Тегераном, у Ирана не будет ядерного оружия.
  • Он заявил, что этого не произойдет, пока он является премьер-министром Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что вне зависимости от подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном у Ирана не будет ядерного оружия.
"Я борюсь с попытками Ирана вооружиться ядерным оружием. Я могу назвать это миссией всей своей жизни. Я придерживался этой позиции до сих пор и буду придерживаться ее в будущем. С соглашением или без соглашения у Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет", - заявил премьер в обращении к нации.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.
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