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Непомнящий занял третье место на турнире в Ташкенте - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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15:23 15.06.2026 (обновлено: 15:44 15.06.2026)
Непомнящий занял третье место на турнире в Ташкенте

Непомнящий стал третьим на шахматном турнире Uzchess Cup в Ташкенте

© официальный сайт FIDE (Niki Riga)Российский гроссмейстер Ян Непомнящий
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© официальный сайт FIDE (Niki Riga)
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире Uzchess Cup, который прошел в Ташкенте.
  • Турнир Uzchess Cup проходил с 7 по 15 июня, призовой фонд составил 121 тысячу долларов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире Uzchess Cup, который прошел в Ташкенте.
В понедельник Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым в последнем, девятом туре Uzchess Cup. Россиянин играл черными фигурами, матч завершился на 54-м ходу.
По итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял третье место, победителем стал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов.
Турнир проходил с 7 по 15 июня, призовой фонд составил 121 тысячу долларов.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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СпортШахматыТашкентАзербайджанУзбекистанЯн НепомнящийШахрияр Мамедьяров
 
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