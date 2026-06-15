Непомнящий занял третье место на турнире в Ташкенте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире Uzchess Cup, который прошел в Ташкенте.
- Турнир Uzchess Cup проходил с 7 по 15 июня, призовой фонд составил 121 тысячу долларов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире Uzchess Cup, который прошел в Ташкенте.
В понедельник Непомнящий сыграл вничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым в последнем, девятом туре Uzchess Cup. Россиянин играл черными фигурами, матч завершился на 54-м ходу.
По итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял третье место, победителем стал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов.
Турнир проходил с 7 по 15 июня, призовой фонд составил 121 тысячу долларов.