"Охладить трейдеров". Россия послала нефтяному рынку важный сигнал

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти в июле. Львиная доля от запланированного объема придется на Россию. И это даст Москве ряд преимуществ. Каких именно — разбиралось РИА Новости.

Символические объемы

Соглашение поддержали еще шесть участников формата (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман). Совокупная суточная выкачка увеличится на 188 тысяч баррелей.

Лидеры альянса, Саудовская Аравия и Россия прибавят по 62 тысячи — до 10,353 миллиона и 9,824 миллиона баррелей в сутки (б/с) соответственно.

Ирак — 26 тысяч б/с, до 4,378 миллиона, Кувейт — 16 тысяч б/с, до 2,644 миллиона, Алжир — шесть тысяч, до 995 тысяч б/с. Квота Казахстана составит 1,609 миллиона б/с, Омана — 831 тысячу. Общий объем на июль — 35,83 миллиона б/с.

Это четвертое подряд наращивание добычи. Но потери на рынке из-за ситуации в Ормузском проливе куда больше. Это 25% глобального трафика, и в текущей ситуации — минус 13 миллионов баррелей в день.

То есть, ОПЕК+ в июле возместит менее полутора процентов недополученного. Но мотивы у альянса совсем иные.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране © AP Photo / Ebrahim Noroozi Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране

Несколько причин

Как поясняет Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, тут несколько причин. Прежде всего — стремление стран ОПЕК+ показать актуальность формата, несмотря на выход из него Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая. Состояли в картеле с 1967-го и были на четвертом месте по добыче — 3,14 миллиона б/с, или более 11% общего объема. Объяснили свое решение несоответствием политики альянса долгосрочной энергетической стратегии страны.

© AP Photo / Kamran Jebreili Нефтеперерабатывающий завод в Джебель-Али, Объединенные Арабские Эмираты © AP Photo / Kamran Jebreili Нефтеперерабатывающий завод в Джебель-Али, Объединенные Арабские Эмираты

Увеличение добычи в момент геополитического обострения демонстрирует, что у картеля есть свободные мощности и политическая воля их задействовать, продолжает Марышев.

"Это немного охладит панические настроения трейдеров и срежет несколько долларов с геополитической премии в цене Brent", — полагает эксперт.

Тем самым в ОПЕК+ дают понять: у них все под контролем.

Сильная позиция

Пропорциональное увеличение добычи в России (треть от общего прироста в 188 тысяч) подтверждает: влияние Москвы в альянсе не ослабевает, несмотря на многочисленные западные санкции. Вдобавок принятое соглашение оформляет де-факто сложившуюся ситуацию для всех участников картеля: добываем столько, сколько можем продать здесь и сейчас, отмечает Марышев.

Кроме того, наращивание объемов, которые, несомненно, будут мигом реализовываться, дает бюджету пусть и небольшой, но гарантированный поток дополнительных нефтегазовых доходов.

Сохранить долю рынка

Почти половина альянса неспособна полноценно продавать на рынке свою нефть из-за конфликта США с Ираном. Россия же оказалась в выигрышном положении.

"Поставки не завязаны на трафик в Ормузском проливе. Это позволяет сохранить долю рынка. В мае экспорт морским путем превысил четыре миллиона баррелей в день, что почти на десять процентов больше, чем в мае 2025-го", — указывает Михаил Шульгин из центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь".

Впрочем, как подчеркивает Павел Марышев, ключевая задача для российских экспортеров не поменялась — находить новые рынки сбыта и организовывать устойчивые цепочки поставок. Особое внимание — логистике в направлении Азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего Индии и Китая.