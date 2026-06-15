Самую северную крепость "народа" Аркаима открыли около Челябинска

Oртофотоплан поселения "Шибаево 1", снятый с БПЛА, с постобработкой, на котором отчетливо виден прямоугольник выявленных укреплений эпохи бронзы

© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина Oртофотоплан поселения "Шибаево 1", снятый с БПЛА, с постобработкой, на котором отчетливо виден прямоугольник выявленных укреплений эпохи бронзы

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам ученых ЧелГУ, одно из поселений бронзового века, ранее обнаруженное в пригороде Челябинска, оказалось крепостью.

Это самое северное поселение народа, построившего Аркаим, утверждают исследователи.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Одно из поселений бронзового века, ранее обнаруженное в пригороде Челябинска, оказалось крепостью, утверждают ученые ЧелГУ. По их словам, это самое северное поселение народа, построившего Аркаим.

"Крепость" имела прямоугольную форму, была окружена рвом и общей стеной, от которой к настоящему времени сохранились остатки вала. По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение "цивилизации" Аркаима", — рассказал заместитель директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Федор Петров.

В университете уточнили, что постройка по общему плану, возведение единой стены вокруг поселения и выкапывание рва — характерные черты для "крепостей" древних индоевропейцев, живших четыре тысячи лет назад в Южном Зауралье.

Многие десятилетия самым северным укрепленным поселением, подобным Аркаиму, считалось поселение Степное в Челябинской области, однако новые данные о конструкции поселения Шибаево 1 сдвигают северную границу синташтинской культуры более чем на 100 километров ближе к современному Челябинску, рассказал Петров.

"Заведующая отделом археологии Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина изучила спутниковые снимки поселения, относимого ко второму тысячелетию до н. э., — Шибаево 1, расположенного в 18 км от Челябинска. До этого оно считалось одним из нескольких сотен неукрепленных поселков бронзового века, остатки которых сохранились на территории Челябинской области, но особенности фотографий из космоса дали возможность предположить, что это не так", — добавил он.

© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 1 из 4 © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 2 из 4 © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина Поселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года Поселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 3 из 4 © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина Поселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года Поселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 4 из 4 Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 1 из 4 Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 2 из 4 Поселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 3 из 4 Поселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года © Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина 4 из 4

Разведочное исследование, проведенное отрядом археологов ЧелГУ под руководством специалиста Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Елены Маркиной, и микромагнитная съемка участка поселения, выполненная старшим научным сотрудником Денисом Шараповым из Тюменского государственного университета, показали, что поселение Шибаево 1 действительно первоначально было создано как укрепленное, по заранее намеченному плану. Под многократно перепаханной землей ученые обнаружили следы древних укреплений — вала и рва.

Новые находки не только расширяют географию поселений синташтинской культуры, но и показывают, что эта "цивилизация" не была исключительно степной. По словам Петрова, Шибаево 1 — первое поселение этой культуры бронзового века, расположенное в лесостепной зоне.

"Дальнейшее изучение этого археологического памятника даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев четыре тысячи лет назад, их хозяйстве, культуре и обществе", — подчеркнул ученый.

В частности, планируется полностью изучить в 2026 году всю площадку памятника методами микромагнитной съемки, рассказали в ЧелГУ.