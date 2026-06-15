Рейтинг@Mail.ru
Самую северную крепость "народа" Аркаима открыли около Челябинска - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 15.06.2026 (обновлено: 10:19 15.06.2026)
Самую северную крепость "народа" Аркаима открыли около Челябинска

Ученые ЧелГУ нашли следы древних укреплений в пригороде Челябинска

© Фото : ЧелГУ/Наталья БатанинаOртофотоплан поселения "Шибаево 1", снятый с БПЛА, с постобработкой, на котором отчетливо виден прямоугольник выявленных укреплений эпохи бронзы
Oртофотоплан поселения Шибаево 1, снятый с БПЛА, с постобработкой, на котором отчетливо виден прямоугольник выявленных укреплений эпохи бронзы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам ученых ЧелГУ, одно из поселений бронзового века, ранее обнаруженное в пригороде Челябинска, оказалось крепостью.
  • Это самое северное поселение народа, построившего Аркаим, утверждают исследователи.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Одно из поселений бронзового века, ранее обнаруженное в пригороде Челябинска, оказалось крепостью, утверждают ученые ЧелГУ. По их словам, это самое северное поселение народа, построившего Аркаим.
"Крепость" имела прямоугольную форму, была окружена рвом и общей стеной, от которой к настоящему времени сохранились остатки вала. По предварительным данным, внутри этой стены были жилые постройки, а найденные фрагменты керамики синташтинской культуры доказывают, что это поселение "цивилизации" Аркаима", — рассказал заместитель директора Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Федор Петров.
Аркаим - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Ученые объяснили загадку места возникновения Аркаима
14 мая, 09:00
В университете уточнили, что постройка по общему плану, возведение единой стены вокруг поселения и выкапывание рва — характерные черты для "крепостей" древних индоевропейцев, живших четыре тысячи лет назад в Южном Зауралье.
Многие десятилетия самым северным укрепленным поселением, подобным Аркаиму, считалось поселение Степное в Челябинской области, однако новые данные о конструкции поселения Шибаево 1 сдвигают северную границу синташтинской культуры более чем на 100 километров ближе к современному Челябинску, рассказал Петров.
"Заведующая отделом археологии Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Наталья Батанина изучила спутниковые снимки поселения, относимого ко второму тысячелетию до н. э., — Шибаево 1, расположенного в 18 км от Челябинска. До этого оно считалось одним из нескольких сотен неукрепленных поселков бронзового века, остатки которых сохранились на территории Челябинской области, но особенности фотографий из космоса дали возможность предположить, что это не так", — добавил он.
© Фото : ЧелГУ/Наталья БатанинаПоселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
1 из 4
© Фото : ЧелГУ/Наталья БатанинаПоселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
2 из 4
© Фото : ЧелГУ/Наталья БатанинаПоселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
3 из 4
© Фото : ЧелГУ/Наталья БатанинаПоселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года
Поселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
4 из 4
Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
1 из 4
Поселение Шибаево 1, шурфовка памятника. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
2 из 4
Поселение Шибаево 1, фрагмент древнего сосуда. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
3 из 4
Поселение Шибаево 1, фрагменты древних сосудов. Май 2026 года
© Фото : ЧелГУ/Наталья Батанина
4 из 4
Разведочное исследование, проведенное отрядом археологов ЧелГУ под руководством специалиста Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Елены Маркиной, и микромагнитная съемка участка поселения, выполненная старшим научным сотрудником Денисом Шараповым из Тюменского государственного университета, показали, что поселение Шибаево 1 действительно первоначально было создано как укрепленное, по заранее намеченному плану. Под многократно перепаханной землей ученые обнаружили следы древних укреплений — вала и рва.
Бронзовые браслеты, могильник Степное 7, раскопки Елены Куприяновой - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Ученые узнали, где делали древнейшие украшения Евразии
26 мая 2025, 07:00
Новые находки не только расширяют географию поселений синташтинской культуры, но и показывают, что эта "цивилизация" не была исключительно степной. По словам Петрова, Шибаево 1 — первое поселение этой культуры бронзового века, расположенное в лесостепной зоне.
"Дальнейшее изучение этого археологического памятника даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев четыре тысячи лет назад, их хозяйстве, культуре и обществе", — подчеркнул ученый.
В частности, планируется полностью изучить в 2026 году всю площадку памятника методами микромагнитной съемки, рассказали в ЧелГУ.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаЧелябинскЧелябинская областьУралТюменский государственный университетРоссийский научный фондЧелябинский государственный университетРоссияАрхеологияЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигатористория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала