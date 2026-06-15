Лавров рассказал, когда власти ФРГ берут ответственность за дела нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководители Германии берут на себя ответственность за преступления своих предков, когда начинают их оправдывать.
- Министр подчеркнул, что когда нынешние руководители Германии начинают использовать те же методы и оправдывать военных преступников, это означает, что сыновья отвечают за дела своих отцов.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Руководители Германии берут на себя ответственность за преступления своих предков из числа нацистских преступников, когда начинают оправдывать их, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как отметил министр, у многих народов есть принцип, согласно которому сыновья не несут ответственность за дела своих родителей. В Германии отцы и деды многих представителей нынешнего руководства страны активнейшим образом участвовали в нацистских действиях во времена Второй мировой войны, напомнил Лавров.
"Но когда сыновья, то есть нынешние руководители в Германии, начинают использовать те же методы, начинают в общем то оправдывать тех, кто совершал военные преступления в период Великой Отечественной, Второй мировой войны, то это означает только одно: что в такой ситуации сыновья отвечают за то, что сделали их отцы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.