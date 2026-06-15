Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, когда власти ФРГ берут ответственность за дела нацистов - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 15.06.2026
Лавров рассказал, когда власти ФРГ берут ответственность за дела нацистов

Лавров: лидеры ФРГ держат ответ за дела нацистских предков, когда оправдывают их

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководители Германии берут на себя ответственность за преступления своих предков, когда начинают их оправдывать.
  • Министр подчеркнул, что когда нынешние руководители Германии начинают использовать те же методы и оправдывать военных преступников, это означает, что сыновья отвечают за дела своих отцов.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Руководители Германии берут на себя ответственность за преступления своих предков из числа нацистских преступников, когда начинают оправдывать их, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как отметил министр, у многих народов есть принцип, согласно которому сыновья не несут ответственность за дела своих родителей. В Германии отцы и деды многих представителей нынешнего руководства страны активнейшим образом участвовали в нацистских действиях во времена Второй мировой войны, напомнил Лавров.
"Но когда сыновья, то есть нынешние руководители в Германии, начинают использовать те же методы, начинают в общем то оправдывать тех, кто совершал военные преступления в период Великой Отечественной, Второй мировой войны, то это означает только одно: что в такой ситуации сыновья отвечают за то, что сделали их отцы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Песков отреагировал на решение ФРГ не упоминать СССР в победе над нацизмом
9 мая, 12:24
 
В миреГерманияРоссияБелоруссияСергей ЛавровМаксим Рыженков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала