Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал сэр Джон Стрингер заявил, что в случае серьезного конфликта западные страны не могут рассчитывать на безопасность своей территории.
- По мнению Стрингера, современные угрозы с воздуха стали более многочисленными и способны поражать цели на значительно больших расстояниях.
- Стрингер отметил, что ранее западные страны участвовали преимущественно в контртеррористических операциях вдали от своей территории, но теперь эти условия изменились.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Западные страны больше не могут рассчитывать на то, что их собственная территория останется безопасным тылом вне зоны угроз в случае крупного военного конфликта, заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал сэр Джон Стрингер.
"В случае серьезного конфликта с сопоставимым по возможностям противником западные страны не могут рассчитывать на то, что их территория останется безопасной, пока их вооруженные силы ведут боевые действия за рубежом", - приводит Business Insider слова Стрингера.
По его мнению, современные угрозы существенно отличаются от тех, с которыми западные страны сталкивались в последние десятилетия.
"Угрозы с воздуха стали более многочисленными и способны поражать цели на значительно больших расстояниях", - отметил он.
Стрингер указал, что помимо традиционной военной авиации опасность представляют современные ракеты и относительно недорогие дальнобойные беспилотники, способные достигать районов, которые ранее считались глубоким и безопасным тылом.
Он напомнил, что на протяжении более чем двадцати лет западные страны участвовали преимущественно в контртеррористических операциях и миссиях вдали от собственной территории.
"Мы направляли силы за две-три тысячи миль от Великобритании, вели там боевые действия, а затем возвращались в очень безопасный тыл под названием Соединенное Королевство. Эти дни, к сожалению, тоже ушли", - заявил представитель НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.