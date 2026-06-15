В НАТО больше не рассчитывают на безопасность территории в случае конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Генерал сэр Джон Стрингер заявил, что в случае серьезного конфликта западные страны не могут рассчитывать на безопасность своей территории.

По мнению Стрингера, современные угрозы с воздуха стали более многочисленными и способны поражать цели на значительно больших расстояниях.

Стрингер отметил, что ранее западные страны участвовали преимущественно в контртеррористических операциях вдали от своей территории, но теперь эти условия изменились.

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Западные страны больше не могут рассчитывать на то, что их собственная территория останется безопасным тылом вне зоны угроз в случае крупного военного конфликта, заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал сэр Джон Стрингер.

"В случае серьезного конфликта с сопоставимым по возможностям противником западные страны не могут рассчитывать на то, что их территория останется безопасной, пока их вооруженные силы ведут боевые действия за рубежом", - приводит Business Insider слова Стрингера.

По его мнению, современные угрозы существенно отличаются от тех, с которыми западные страны сталкивались в последние десятилетия.

"Угрозы с воздуха стали более многочисленными и способны поражать цели на значительно больших расстояниях", - отметил он.

Стрингер указал, что помимо традиционной военной авиации опасность представляют современные ракеты и относительно недорогие дальнобойные беспилотники, способные достигать районов, которые ранее считались глубоким и безопасным тылом.

Он напомнил, что на протяжении более чем двадцати лет западные страны участвовали преимущественно в контртеррористических операциях и миссиях вдали от собственной территории.

"Мы направляли силы за две-три тысячи миль от Великобритании , вели там боевые действия, а затем возвращались в очень безопасный тыл под названием Соединенное Королевство. Эти дни, к сожалению, тоже ушли", - заявил представитель НАТО