Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке

"Девятнадцатого июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин", — говорится в Telegram-канале ЦБ.

В начале июня Центробанк сообщил, что Набиуллина находится на больничном. Из-за этого она пропустила несколько мероприятий: впервые за десять лет не посетила Петербургский международный экономический форум, не участвовала в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, не было ее и на совещании президента с членами правительства.