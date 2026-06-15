Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятнадцатого июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
- В ней примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке, сообщил регулятор.
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"Девятнадцатого июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин", — говорится в Telegram-канале ЦБ.
В начале июня Центробанк сообщил, что Набиуллина находится на больничном. Из-за этого она пропустила несколько мероприятий: впервые за десять лет не посетила Петербургский международный экономический форум, не участвовала в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, не было ее и на совещании президента с членами правительства.
Последнее заседание совета директоров ЦБ состоялось 24 апреля. Тогда ключевую ставку опустили до 14,5 процента годовых. По прогнозу регулятора, в этом году средняя ключевая ставка составит 14-14,5 процента, в 2027-м — восемь-десять процентов.
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