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В Волгоградской области женщина умерла после расправы мужа над их сыном - РИА Новости, 15.06.2026
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17:14 15.06.2026
В Волгоградской области женщина умерла после расправы мужа над их сыном

СК: в Волгоградской области женщина умерла после расправы мужа над их сыном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рабочем поселке Городище Волгоградской области мужчина убил своего 40-летнего сына на глазах матери.
  • Мать погибшего скончалась на месте происшествия после случившегося.
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Женщина скончалась после того, как супруг убил у нее на глазах их сына в рабочем поселке Городище Волгоградской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.
«
"Ночью 13 июня 2026 года в ходе семейного застолья между подозреваемым и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Находившаяся рядом супруга фигуранта и мать потерпевшего стала очевидцем происходящего, в связи с чем женщине стало плохо со здоровьем", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе ссоры отец нанес сыну не менее 12 ударов ножом в область груди, живота, шеи и верхних конечностей, тот погиб. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, мать убитого также скончалась на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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ПроисшествияРоссияГородищеВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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