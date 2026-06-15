Асфальт обновили на Москворецкой набережной в Москве

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Москворецкой набережной, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков. Ремонт на одном из них - Москворецкой набережной - уже завершен, на участке протяженностью более одного километра заменили свыше 22 тысяч "квадратов" асфальта", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что ранее там дорожно-ремонтные работы проводились в 2022 году, а гарантийный срок покрытия составляет три года.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что ремонт дорожного покрытия на Москворецкой набережной проводился преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. В работах были задействованы 115 человек и 65 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.