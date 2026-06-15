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Асфальт обновили на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 15.06.2026
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14:33 15.06.2026 (обновлено: 14:34 15.06.2026)
Асфальт обновили на Москворецкой набережной в Москве

Специалисты отремонтировали асфальт на Москворецкой набережной в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Москворецкой набережной, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков. Ремонт на одном из них - Москворецкой набережной - уже завершен, на участке протяженностью более одного километра заменили свыше 22 тысяч "квадратов" асфальта", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что ранее там дорожно-ремонтные работы проводились в 2022 году, а гарантийный срок покрытия составляет три года.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену", - добавил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что ремонт дорожного покрытия на Москворецкой набережной проводился преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. В работах были задействованы 115 человек и 65 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.
Руководитель комплекса городского хозяйства уточнил, что ремонт проходил в несколько этапов. На первом специалисты провели фрезерование существующего покрытия, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили новый асфальт. На завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка.
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