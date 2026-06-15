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В Москве пресекли деятельность подпольного узла связи телефонных мошенников - РИА Новости, 15.06.2026
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09:54 15.06.2026
В Москве пресекли деятельность подпольного узла связи телефонных мошенников

МВД: в Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников.
  • Возбуждено уголовное дело, подозреваемая заключена под стражу.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве ликвидирован узел связи телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"Оперативники ОМВД России по району Кунцево и УБК столичного главка совместно с УФСБ России по Москве и области пресекли деятельность подпольного технического узла", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в квартале №100 на западе Москвы, где выполняла функции технического администратора - она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники звонили россиянам.
В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигурантка заключена под стражу.
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