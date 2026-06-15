В Москве пресекли деятельность подпольного узла связи телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ликвидировали узел связи телефонных мошенников.
- Возбуждено уголовное дело, подозреваемая заключена под стражу.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве ликвидирован узел связи телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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"Оперативники ОМВД России по району Кунцево и УБК столичного главка совместно с УФСБ России по Москве и области пресекли деятельность подпольного технического узла", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в квартале №100 на западе Москвы, где выполняла функции технического администратора - она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники звонили россиянам.
В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигурантка заключена под стражу.